В ВСУ заявили о сотнях тысячах погибших солдат
Украинских войска с момента начала боев с российской армией потеряли несколько сот тысяч человек.
Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос рассказал о потерях армии.
По словам Кривоноса, потери украинской армии просто огромные, а вина за это лежит на властях в Киеве.
Экс-офицер заявил, что с момента начала специальной военной операции погибли сотни тысяч военнослужащих.
"Наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" - задался вопросом Кривонос.
Опубликовано: Николай Скира
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