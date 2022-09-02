В ВСУ заявили о сотнях тысячах погибших солдат

Украинских войска с момента начала боев с российской армией потеряли несколько сот тысяч человек.

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос рассказал о потерях армии.

По словам Кривоноса, потери украинской армии просто огромные, а вина за это лежит на властях в Киеве.

Экс-офицер заявил, что с момента начала специальной военной операции погибли сотни тысяч военнослужащих.

"Наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" - задался вопросом Кривонос.