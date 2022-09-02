Россия сказала что газопровод «Северный поток-1» в Германию не будет перезапущен завтра, как планировалось

Компания заявила, что решение о закрытии трубопровода по Балтийскому морю было принято из-за утечки нефти, обнаруженной на компрессорной станции «Портовая» под Санкт-Петербургом.

Теперь "Газпром" заявил, что ему необходимо устранить проблему, прежде чем потоки смогут возобновиться, без указания того, сколько времени это может занять.

Аналогичные утечки масла ранее были обнаружены на некоторых других турбинах, которые в настоящее время выведены из строя, и “полное устранение утечки масла на этих турбинах возможно только в условиях специализированной ремонтной компании”, - заявили в "Газпроме".

Трубопровод должен был вновь открыться в субботу после трехдневного перерыва, после того как компания сослалась на необходимость проведения ремонтных работ, что усилило и без того острую нервозность по поводу надежности зимних поставок энергии.