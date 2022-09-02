Французская EDF планируют к зиме запустить все имеющиеся атомные реакторы
Начина с октября, запуск нового атомного реактора будет производиться еженедельно. Всего из 56 энергоблоков сегодня в рабочем состоянии 24 единицы.
Министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше:
«EDF обязуется перезапустить всё к этой зиме. Правительство будет бдительно следить за тем, чтобы этот график, указанный EDF, сохранялся. С октября новый атомный реактор будет запускаться каждую неделю»
Франция располагает на сегодня 56 энергоблоками на ядерном топливе, из которых на данный момент работают 24.
12 остановлены из-за коррозии в системах охлаждения, на остальных ведутся ремонтные работы.
Ранее 28 августа премьер-министр Франции Элизабет Борн обещала сдержать резкий рост цен на электричество.
Цена за электроэнергию в стране побила исторический рекорд, увеличившись на 1000% за год до €1 тыс. за 1 МВт·ч.
Причины кроются в проблемах с поставками газа из России на фоне введенных санкций и остановке нескольких атомных реакторов из-за коррозии.
Французское правительство изучает ситуацию в компаниях страны, чтобы понять, какие из них могут снизить производство для экономии энергии, если это будет необходимо.
Опубликовано: Храмова Оксана
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