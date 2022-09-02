Брат Чарлби Дин поделился подробностями о "шокирующей" смерти "заботливой" актрисы в возрасте 32 лет
"Она действительно была тем клеем, который держал нас вместе", - сказал Алекс Джейкобс о роли сестры Чарлби Дин в его жизни после ее недавней внезапной смерти в возрасте 32 лет.
После смерти Чарлби Дин в возрасте 32 лет ее брат вспоминает актрису как "очень заботливую и любящую, больше, чем кого-либо, кого я когда-либо знал".
В среду Алекс Джейкобс рассказал Rolling Stone , что внезапная смерть его сестры в Нью-Йорке в понедельник произошла после того, как у нее начались "незначительные" симптомы, и вскоре она попросила своего жениха Люка Волкера отвезти ее в отделение неотложной помощи. Она умерла всего несколько часов спустя.
"Это произошло буквально в течение одного дня: у нее разболелась голова, она заснула, разбудила своего парня и сказала, пожалуйста, отвези меня в больницу", - сказал 21-летний Джейкобс в интервью Rolling Stone.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Россия пожаловалась, что Лаврову не дают визу для поездки на встречу ООН в Нью-Йорк
Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций, но не получила ни одной.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Леа Мишель говорит, что она не против, что Тони не подходит для «Смешной девочки»: "Мне действительно все равно"
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу