Брат Чарлби Дин поделился подробностями о "шокирующей" смерти "заботливой" актрисы в возрасте 32 лет

"Она действительно была тем клеем, который держал нас вместе", - сказал Алекс Джейкобс о роли сестры Чарлби Дин в его жизни после ее недавней внезапной смерти в возрасте 32 лет.

После смерти Чарлби Дин в возрасте 32 лет ее брат вспоминает актрису как "очень заботливую и любящую, больше, чем кого-либо, кого я когда-либо знал".

В среду Алекс Джейкобс рассказал Rolling Stone , что внезапная смерть его сестры в Нью-Йорке в понедельник произошла после того, как у нее начались "незначительные" симптомы, и вскоре она попросила своего жениха Люка Волкера отвезти ее в отделение неотложной помощи. Она умерла всего несколько часов спустя.

"Это произошло буквально в течение одного дня: у нее разболелась голова, она заснула, разбудила своего парня и сказала, пожалуйста, отвези меня в больницу", - сказал 21-летний Джейкобс в интервью Rolling Stone.