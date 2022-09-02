Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые хотят установить на нее предельные цены
Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что Москва не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить предельные цены на нее.
Заявление прозвучало прямо перед тем, как министры финансов США и их союзников встретятся для обсуждения плана.
США настаивают на ограничении цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы и снизить инфляцию.
Министры финансов из группы ведущих экономик G7 встретятся виртуально в пятницу, чтобы обсудить детали, и пять официальных лиц сообщили Financial Times, что сделка, скорее всего, состоится.
Отказ от продажи нефти из России по ограниченным ценам может привести к резкому падению предложения и скачку цен.
Идея состоит в том, что страны G7 не позволят переработчикам, трейдерам и финансистам продавать российскую сырую нефть, если она не будет продаваться по цене ниже установленной.
Согласно сообщению FT, ограничение будет введено одновременно с запланированным эмбарго Европейского Союза на импорт российской нефти. Он вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для нефтепродуктов.
В начале июля JPMorgan заявил, что нефть может даже достиг 380 долларов за баррель в худшем случае, хотя более вероятен скачок до 180 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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