Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые хотят установить на нее предельные цены

Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что Москва не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить предельные цены на нее.

Заявление прозвучало прямо перед тем, как министры финансов США и их союзников встретятся для обсуждения плана.

США настаивают на ограничении цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы и снизить инфляцию.

Министры финансов из группы ведущих экономик G7 встретятся виртуально в пятницу, чтобы обсудить детали, и пять официальных лиц сообщили Financial Times, что сделка, скорее всего, состоится.

Отказ от продажи нефти из России по ограниченным ценам может привести к резкому падению предложения и скачку цен.

Идея состоит в том, что страны G7 не позволят переработчикам, трейдерам и финансистам продавать российскую сырую нефть, если она не будет продаваться по цене ниже установленной.

Согласно сообщению FT, ограничение будет введено одновременно с запланированным эмбарго Европейского Союза на импорт российской нефти. Он вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для нефтепродуктов.

В начале июля JPMorgan заявил, что нефть может даже достиг 380 долларов за баррель в худшем случае, хотя более вероятен скачок до 180 долларов.