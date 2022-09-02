Доктор Хорхе Салинс назвал мифы об обезьяньей оспе, в которые не следует верить

Доктора Хорхе Салинаса, клинический эпидемиолог Стэнфордского университета, отмечает, что мифы об обезьяньей оспы подпитывают панику и делают болезнь еще более опасной.

Один из таких мифов гласит, что обезьянья оспа передается только половым путем. Действительно, чаще всего заражение происходит при интимном контакте. Но это не единственный способ передачи.

Объятия, прикосновения к постельному белью заболевшего человека и другим предметам – все это может стать источником заражения.

Второй миф – схожесть оспы обезьян с COVID-19. На самом деле заразиться оспой намного сложнее, чем коронавирусом, который быстро распространяется воздушно-капельным путем.

Многие считают, что обезьянья оспа поражает определенную группу людей, например, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Это неправда, но в пределах одной социальной группы более вероятен тесных контакт, а значит, и передача вируса. Но заболеть могут люди любой расы, пола и сексуальных предпочтений.

Оспу обезьян нельзя считать новой болезнью. Ее впервые выявили еще в 1950-е годы в Африке. Несколько случаев было в прошлом году в США.

Один из опасных мифов – оспа обезьян не опасна, ее можно не принимать всерьез. Чаще всего госпитализация не требуется, но болезнь может вызывать осложнения.