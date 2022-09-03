Рост цен на энергоносители может спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой
Самые богатые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских беспорядков зимой, в том числе уличных протестов и демонстраций, из-за высоких цен на энергоносители и роста стоимости жизни.
Германия и Норвегия входят в число развитых экономик, испытывающих сбои в повседневной жизни из-за протестов против профсоюзов. Эта же тенденция уже наблюдается в Соединенном Королевстве.
Согласно отчету Verisk Maplecroft об индексе гражданских беспорядков, более 50% из почти 200 охваченных стран испытали увеличение риска массовой мобилизации в период между вторым и третьим кварталом 2022 года.
Этот показатель является самым высоким стран с тех пор, как фирма впервые опубликовала данный индекс в 2016 году.
Согласно отчету, в список стран с наибольшим прогнозируемым увеличением риска вошли Босния и Герцеговина, Швейцария и Нидерланды.
Главный аналитик Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт говорит, что зимой в некоторых странах Европы начнутся более серьезные гражданские беспорядки.
Главный аналитик Химена Бланко отмечает, что пока сохраняются некоторые последствия пандемии COVID, которые влияют на существующие сбои в цепочке поставок.
Опустошительные засухи и низкий уровень воды, связанные с изменением климата во многих частях мира, усугубили высокие цены на продовольствие и энергию.
Согласно отчету, рост цен на основные продукты питания, от мирных движений до насильственных протестов, также объясняет рост социального недовольства как в развитых, так и в развивающихся странах.
Опубликовано: Светлана Репина
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