Рост цен на энергоносители может спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой

Самые богатые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских беспорядков зимой, в том числе уличных протестов и демонстраций, из-за высоких цен на энергоносители и роста стоимости жизни.

Германия и Норвегия входят в число развитых экономик, испытывающих сбои в повседневной жизни из-за протестов против профсоюзов. Эта же тенденция уже наблюдается в Соединенном Королевстве.

Согласно отчету Verisk Maplecroft об индексе гражданских беспорядков, более 50% из почти 200 охваченных стран испытали увеличение риска массовой мобилизации в период между вторым и третьим кварталом 2022 года.

Этот показатель является самым высоким стран с тех пор, как фирма впервые опубликовала данный индекс в 2016 году.

Согласно отчету, в список стран с наибольшим прогнозируемым увеличением риска вошли Босния и Герцеговина, Швейцария и Нидерланды.

Главный аналитик Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт говорит, что зимой в некоторых странах Европы начнутся более серьезные гражданские беспорядки.

Главный аналитик Химена Бланко отмечает, что пока сохраняются некоторые последствия пандемии COVID, которые влияют на существующие сбои в цепочке поставок.

Опустошительные засухи и низкий уровень воды, связанные с изменением климата во многих частях мира, усугубили высокие цены на продовольствие и энергию.

Согласно отчету, рост цен на основные продукты питания, от мирных движений до насильственных протестов, также объясняет рост социального недовольства как в развитых, так и в развивающихся странах.