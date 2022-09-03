ВСУ обстреляли село Кистёр в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона обстреляла село Кистёр в Брянской области.

В субботу утром, 3 сентября 2022 года, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что украинское военнослужащие с территории Украины открыли огонь по российскому селу Кистёр.

Богомаз отметил, что в результате утреннего обстрела украинской стороной села Погарского района Брянской области были повреждены линии электропередач и дорожное полотно. Жертв и пострадавших среди мирного населения в результате обстрела ВСУ села Кистёр нет.