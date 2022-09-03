McKinsey:  Поэтапный отказ от угля к 2030 году для ФРГ практически недостижим

Согласно коалиционному соглашению, через восемь лет Германия больше не должна производить электроэнергию из угля.

Однако на фоне энергетического кризиса это нереально, показывает новый расчет, даже при быстром расширении возобновляемых источников энергии.

Если цены на газ останутся высокими и превысят 100 евро за мегаватт-час, отказ Германии от угольной энергетики к 2030 году будет нереалистичным. Это результат расчетов консалтинговой компании McKinsey, которые доступны WELT AM SONNTAG.

Федеральное правительство в настоящее время придерживается положения коалиционного соглашения, согласно которому поэтапный отказ от угля «в идеале» будет перенесен с 2038 на 2030 год.

Согласно расчетам, в 2030 году Германия по-прежнему будет зависеть от производства электроэнергии из угля, даже если будет достигнута амбициозная цель — 80-процентная доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии.

По данным McKinsey, в 2030 году угольные электростанции должны будут поставлять 63 тераватт-часа электроэнергии, почти столько же электроэнергии, сколько и газовые электростанции, которым способствует климатическая политика, что, в свою очередь, должно покрывать почти десять процентов потребностей Германии.