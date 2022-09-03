Этот прекрасный оазис Уакачина находится в пустыне Южной Америке – Сечура

Посреди бескрайних дюн может быть такая красота: Оазис зовется Уакачина и располагается на территории государства Перу.

В пустыне Сечура больше нет ничего подобного. Озеро естественного происхождения, просочилось из подземных источников. Считается, что оно обладает целебными свойствами, благодаря уникальному составу воды.

Сегодня это туристическое место, и направляясь на Мачу-Пикчу, многие здесь делают остановку.

Но и в таком казалось бы прекрасном месте, не обошлось без пакостей человека.

Так люди из ближайших деревень стали выкапывать колодцы, в связи, с чем уровень воды в лагуне снижается.

Если так пойдет и дальше, то это место останется только в памяти и на картинках.