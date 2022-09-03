Этот прекрасный оазис Уакачина находится в пустыне Южной Америке – Сечура
Посреди бескрайних дюн может быть такая красота: Оазис зовется Уакачина и располагается на территории государства Перу.
В пустыне Сечура больше нет ничего подобного. Озеро естественного происхождения, просочилось из подземных источников. Считается, что оно обладает целебными свойствами, благодаря уникальному составу воды.
Сегодня это туристическое место, и направляясь на Мачу-Пикчу, многие здесь делают остановку.
Но и в таком казалось бы прекрасном месте, не обошлось без пакостей человека.
Так люди из ближайших деревень стали выкапывать колодцы, в связи, с чем уровень воды в лагуне снижается.
Если так пойдет и дальше, то это место останется только в памяти и на картинках.
Опубликовано: Антон Райт
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