Член администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинский десант предпринял неудачную попытку высадиться в регионе.

3 сентября представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что накануне десант Вооружённых сил Украины попытался высадиться на трёх направлениях в частях региона, подконтрольных российским войскам.

По словам Рогова, пытавшиеся высадиться в Запорожье украинские десантники потерпели неудачу и были вынуждены отступать с большими потерями.

Владимир Рогов подчёркивает, что действия десанта ВСУ носили хаотичный характер и не были спланированы должным образом, что указывает на дезорганизацию в штабе украинских ВС.