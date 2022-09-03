Рогов: десант ВСУ потерпел неудачу при высадке в Запорожской области
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинский десант предпринял неудачную попытку высадиться в регионе.
3 сентября представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что накануне десант Вооружённых сил Украины попытался высадиться на трёх направлениях в частях региона, подконтрольных российским войскам.
По словам Рогова, пытавшиеся высадиться в Запорожье украинские десантники потерпели неудачу и были вынуждены отступать с большими потерями.
Владимир Рогов подчёркивает, что действия десанта ВСУ носили хаотичный характер и не были спланированы должным образом, что указывает на дезорганизацию в штабе украинских ВС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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