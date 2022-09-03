Богомаз: ВСУ обстреляли село Кистер в Брянской области России

Брянский губернатор Александр Богомаз утверждает, что украинские войска атаковали российскую деревню Кистер.

Утром субботы губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз написал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что рано 3 сентября ВСУ атаковали российскую деревню Кистер.

По словам Богомаза, украинские войска вели обстрел российского села в Брянской области из крупнокалиберной артиллерии, однако пострадавших среди местных жителей не выявлено.

Также Александр Богомаз сообщил, что обстрел ВСУ привёл к повреждению линии электропередач и железнодорожного полотна в деревне, атакованной украинскими войсками.