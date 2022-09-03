Императорская семья Японии рассматривает возможность открытия аккаунтов в соцсетях

По сообщениям СМИ, архиконсервативные опекуны японской императорской семьи рассматривают возможность тщательной модернизации своей ограничительной работы по связям с общественностью.

Япония — единственная крупная монархия в мире, где суд еще не использовал онлайн-сервисы, заявил Наотака Кимидзука, профессор Университета Канто Гакуин, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Есть только один сайт со скудной информацией. Согласно другим сообщениям СМИ, Палата суда теперь хочет подать заявку на увеличение числа сотрудников в своей работе по связям с общественностью для следующего государственного бюджета и впервые рассматривает возможность появления в социальных сетях.

По мнению экспертов, на судебную отчетность в Японии действуют жесткие ограничения. То, что обнародуется об императорской семье, почти полностью определяется придворной канцелярией. Как и другие государственные учреждения, агентство имеет собственный пресс-клуб, в который входят избранные СМИ. Вопросы и ответы задаются заранее. Еще одной особенностью придворных репортажей является использование вежливых выражений в японских репортажах об императорской семье.

По словам профессора Кимидзуки, в Японии общественный интерес к императорской семье низок. Это нужно исправлять, тем более, что императорская семья полностью финансируется за счет денег налогоплательщиков. Как сообщает Jiji Press, британский историк сослался на британскую королевскую семью. Благодаря использованию Twitter, Facebook и Instagram это повысило интерес молодежи к ней. Кроме того, таким образом, британская общественность получает «правильное представление» о королевской семье.

Однако, по мнению критиков, слухам способствует ограничительная информационная политика японского суда. Недавно от этого страдала дочь наследного принца Акисино Мако. Годы публичных споров по поводу предполагаемого скандала в семье ее жениха из среднего класса привели к тому, что у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Они поженились в прошлом году. Поскольку ее муж — простолюдин, Мако покинула императорский дом. Затем пара эмигрировала из Японии.

