Минобороны РФ: российская авиация уничтожила более ста бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
В Минобороны рассказали об успешной ликвидации не менее ста единиц личного состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске.
В субботу, 3 сентября 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил, что в ходе спецоперации российскими военнослужащими было уничтожено свыше ста бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в городе Славянске ДНР
Конашенков уточнил, что ВКС России нанесли высокоточный удар по пункту временно базирования соединения, входящего в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ, уничтожив не только значительную часть личного состава, но и четырнадцать единиц военной техники бригады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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