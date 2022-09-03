Пушилин уволил замглавы Кировского района ДНР за оскорбление граждан

Денис Пушилин сообщил об увольнении заместителя главы Кировского района республики Виктора Антонюка.

3 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин прокомментировал инцидент с замглавы Кировского района ДНР Виктором Антонюком, который прибыл в один из населённых пунктов района по просьбе местных жителей, жалующихся на недостаток питьевой воды.

В интернете распространилась видеозапись, на которой Антонюк в грубой и ненормативной форме заявляет жителям Кировского района ДНР о том, что их проблемы ему безынтересны.

По словам Дениса Пушилина, Донецкой Народной республики не нужны такие руководители и политики, ввиду чего Виктор Антонюк уже был уволен.