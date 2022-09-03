Фермеры рассказали, что лучше сажать на участке осенью

Осенью можно сажать некоторые овощные культуры, а также цветы, кустарники и деревья. Это дает возможность получить ранний урожай и множество других преимуществ.

Растения, посаженные под зиму, получаются более стойкими, требуют минимального ухода, поскольку ранней весной еще не появляются сорняки, а земля хорошо увлажнена снегом и дождем.

Но для таких посадок почву нужно хорошо полить и удобрить, отобрать морозостойкий посадочный материал. При этом сохраняется риск гибели слабых растений.

Осенью можно посадить сливу и вишню, грушу и яблоню, крыжовник, смородину и ежевику. Для этого потребуется не слишком глубокая лунка, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Для лучшего приживания и роста в почву вносят калий и суперфосфат. Свежий навоз использовать нельзя, равно как и неразбавленный куриный помет.

Из овощей можно посадить озимый чеснок и подзимний лук-севок, свеклу и морковь, редис и зелень. Для каждого из них есть свои правила.

Например, перед посадкой чеснока вносятся органические и минеральные удобрения, его сажают на расстоянии 3-4 см. Для лука потребуется 5 см, для моркови – 2 см.

Посадки свеклы желательно замульчировать опилками, а редиса – торфом. Укроп и петрушку сажают в конце октября.

Из цветов осенью можно посадить лилии и тюльпаны, нарциссы и ландыши, пионы и астры, а также бархатцы.