Нарышкин заявил, что большинство людей в мире считают правильной позицию России
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин убеждён, что большая часть мировой общественности считает правильной позицию России.
В субботу, 3 сентября 2022 года, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своей речи по случаю открытия акции «Диктант Победы» высказал свою уверенность в том, что большая часть здравомыслящих людей на планете полностью разделяют позицию России в борьбе с нацизмом на Украине.
Нарышкин отметил, что Вооружённые силы России всеми допустимыми способами противостоят украинской агрессии, «чтобы не допустить глобального нацистского реванша» для обеспечения безопасности всего человечества, невзирая на провокации со стороны киевского режима и его западных политических союзников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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