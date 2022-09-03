Bild: атомная подлодка России обнаружена у берегов Италии

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении российской атомной подводной лодки у итальянских берегов.

3 сентября представители издания Bild опубликовали статью, в которой заявили, что атомная подлодка армии России была найдена у берегов Италии и вероятно осуществляет наблюдательную миссию.

По мнению экспертов Bild, к текущему моменту аналитики НАТО занимаются установлением класса российской подводной лодки и цели её нахождения возле Италии.

Также в Bild утверждают, что российские военные корабли резко нарастили своё присутствие в акватории между Ирландией и Великобританией, пытаясь показать преимущество Москвы в море.