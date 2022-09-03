Минобороны РФ: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении
В Министерстве обороны России сообщили о безуспешных попытках украинских военных занять пространство между Николаевом и Кривым Рогом.
3 сентября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины до сих пор пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, однако эти попытки безуспешны.
По данным Конашенкова, всего за один день боёв на этом участке фронта ВСУ потеряли 23 танка, 27 БМП и более двухсот военнослужащих погибшими.
Также Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ четырнадцати бронемашин и девяти пикапов, принимавших участие в боях между Кривым Рогом и Николаевом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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