Минобороны РФ: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

В Министерстве обороны России сообщили о безуспешных попытках украинских военных занять пространство между Николаевом и Кривым Рогом.

3 сентября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины до сих пор пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, однако эти попытки безуспешны.

По данным Конашенкова, всего за один день боёв на этом участке фронта ВСУ потеряли 23 танка, 27 БМП и более двухсот военнослужащих погибшими.

Также Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ четырнадцати бронемашин и девяти пикапов, принимавших участие в боях между Кривым Рогом и Николаевом.