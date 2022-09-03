Экс президент России Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что он играет в “шахматную партию со смертью”, поддерживая Украину

Дмитрий Медведев выложил пост в Вконтакте обвинил западные страны в попытке воспользоваться конфликтом, чтобы подтолкнуть Россию к "новому витку дезинтеграции".

“Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать”, - сказал он. “Лишить страну эффективного управления, как это было еще в 1991 году. И, как следствие, устранить Россию с политического поля”.

Он добавил, что “такие попытки действительно чрезвычайно опасны”, потому что они “игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы - это всегда шахматная игра со смертью”.

Он также назвал ядерный арсенал России “лучшей гарантией сохранения Великой России”.