Экс президент России Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что он играет в “шахматную партию со смертью”, поддерживая Украину
Дмитрий Медведев выложил пост в Вконтакте обвинил западные страны в попытке воспользоваться конфликтом, чтобы подтолкнуть Россию к "новому витку дезинтеграции".
“Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать”, - сказал он. “Лишить страну эффективного управления, как это было еще в 1991 году. И, как следствие, устранить Россию с политического поля”.
Он добавил, что “такие попытки действительно чрезвычайно опасны”, потому что они “игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы - это всегда шахматная игра со смертью”.
Он также назвал ядерный арсенал России “лучшей гарантией сохранения Великой России”.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подконтрольные Киеву земли остались без электричества после обстрела ЗАЭС
Сийярто: «Турецкий поток» стал единственным надёжным газопроводом
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Джентилони: Евросоюз готов к решению Путина нарушить газовые контракты
Экс-депутат Рады Илья Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому переворотом