Bloomberg: Россия, Иран и Китай медленно объединяются против США
Издание Bloomberg сообщает о попытках лидеров России, Ирана и Китая создать негласный союз для борьбы с Соединёнными Штатами.
Журналисты американской газеты Bloomberg, специализирующейся на международных расследованиях, утверждают, что главы Китая, Ирана и России ведут тайные переговоры о создании антиамериканской коалиции.
По данным источника Bloomberg, КНР, Иран и РФ специально не сообщают о создании негласного союза с целью дезорганизации американских политиков.
Также в Bloomberg уверены, что Иран уже продал свои ударные беспилотники России, а Китай тайно оказывает поддержку Москве в условиях спецоперации и западных санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Папа Римский распустил руководство Мальтийских рыцарей и издал новую конституцию
Папа Франциск в субботу распустил руководство Мальтийских рыцарей, всемирного католического религиозного ордена и гуманитарной группы, и сформировал временное правительство в преддверии выборов нового Великого Магистра.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подконтрольные Киеву земли остались без электричества после обстрела ЗАЭС
Комик Гудков может сесть в тюрьму на 5 лет за шутку про русских
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
В Ливане арестованы пятеро сотрудников сил безопасности, подозреваемые в пытках
Экс-депутат Рады Илья Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому переворотом