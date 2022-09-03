Bloomberg: Россия, Иран и Китай медленно объединяются против США

Издание Bloomberg сообщает о попытках лидеров России, Ирана и Китая создать негласный союз для борьбы с Соединёнными Штатами.

Журналисты американской газеты Bloomberg, специализирующейся на международных расследованиях, утверждают, что главы Китая, Ирана и России ведут тайные переговоры о создании антиамериканской коалиции.

По данным источника Bloomberg, КНР, Иран и РФ специально не сообщают о создании негласного союза с целью дезорганизации американских политиков.

Также в Bloomberg уверены, что Иран уже продал свои ударные беспилотники России, а Китай тайно оказывает поддержку Москве в условиях спецоперации и западных санкций.