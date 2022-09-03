Минобороны РФ: Пентагон переносит биолаборатории из Украины в другие страны

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили о намерениях США перенести биологические лаборатории из Украины в прочие государства.

3 сентября представитель Минобороны России Игорь Кириллов сообщил, что американское оборонное ведомство "Пентагон" продолжает создавать угрозы российской национальной безопасности, намереваясь перенести из Украины в другие страны биолаборатории.

По данным Кириллова, переносу подвергнутся именно те биологические объекты, которые до сих пор не были завершены на территории Украины.

При этом Игорь Кириллов уверен, что американское биооружие опаснее ядерного, поскольку оно может незаметно переместиться к российским границам.