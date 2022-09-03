Рогов: солдаты ВСУ пытались взять в заложники членов МАГАТЭ и захватить ЗАЭС

Сотрудник администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские военные пытались захватить в плен наблюдательную миссию МАГАТЭ.

3 сентября представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинские солдаты намеревались взять в плен делегацию МАГАТЭ, которая прибыла на Запорожскую атомную электростанцию с наблюдательной миссией.

По мнению Рогова, ВСУ осознанно хотели пленить представителей МАГАТЭ, используя их как заложников в возможных переговорах с представителями России.

Также Владимир Рогов уверен, что солдаты вооружённых сил Украины намеревались произвести захват ЗАЭС с помощью пленения сотрудников МАГАТЭ.