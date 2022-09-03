Пентагон создает специальную группу для ускоренной продажи оружия

Оперативная группа под названием «Tiger Team» будет работать над выяснением того, как ускорить продажу американского оружия иностранным союзникам, чтобы лучше конкурировать с Китаем.

По данным WSJ, обострение напряженности в отношениях с Китаем, а также ситуация на Украине сделали срочной проверку, которая, по словам официальных лиц, началась около месяца назад.

Одной из задач новой команды станет работа со странами по первоначальным запросам на новые беспилотники. Специалисты будут обучены помогать этим странам в составлении более эффективных писем с запросами, устранении препятствий и проблем с безопасностью.

Пентагон выполняет большую часть программы продажи оружия за границу, но сама программа находится под контролем Государственного департамента США.

Программа позволяет ежегодно продавать оружие на сумму до 45 млрд долларов и используется в качестве внешнеполитического инструмента для распространения влияния США.

Однако Конгресс США должен в конечном итоге одобрить все продажи военного оборудования за границу.

Еще одна причина ужесточения процедуры заключается в том, что определенные системы утверждаются Пентагоном только на ежегодной основе, поэтому заказы, не соответствующие этому сроку, сохраняются до следующего цикла, говорят официальные лица, близкие к новой группе.

Официальные лица в Вашингтоне говорят, что они должны углублять отношения с союзниками из-за глобальной конкуренции с Китаем, а качество отношений часто измеряется тем, кто может продать лучшее, самое сложное военное снаряжение быстрее и дешевле всего.