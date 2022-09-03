Франция говорит, что ограничение цен на российскую нефть требует глобальных обязательств, которые будет трудно реализовать

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в субботу, что усилия стран "Большой семерки" потребуют приверженности со стороны более широкого международного сообщества.

Экономические державы "большой семерки" объявили в пятницу, что они согласовали план введения фиксированной цены на российскую нефть.

Эта инициатива является последней попыткой оказать экономическое давление на Москву в связи с ее вторжением в Украину. Но помимо сокращения нефтяных доходов России — ключевого источника финансирования военной программы президента Владимира Путина — Ле Мэр заявил, что эта политика должна осуществляться как "глобальная мера против войны".

"Большой семерке", в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония, еще предстоит окончательно согласовать, как будет осуществляться ограничение цен, и Ле Мэр признал, что этот процесс будет "довольно сложным".

Однако ожидается, что он будет готов до начала декабря, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении морского импорта российской нефти.