Соединённое Королевство охвачено паникой из-за приостановки транзита природного газа по «Северному потоку».

4 сентября информационное агентство «Блумберг», ссылаясь на заявление бывшего исполнителительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт, сообщило, что Великобритания, как и вся Европа, охвачена паникой из-за решения президента РФ Владимира Путина.

Найт убеждена, что заявление российской энергетической компании «Газпром» о приостановке на неопределённый срок транзита «голубого топлива» из России в Европу по магистральному газопроводу «Северный поток» вызвало массовую паническую реакцию в сознании европейцев.

Однако, невзирая на охвативший Европу шок, Анджела Найт с уверенностью заявила, что Великобритания и страны-участницы ЕС смогут пережить эту зиму без российского сжиженного природного газа, пусть даже заплатив за это большую цену.