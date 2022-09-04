Bloomberg: Путин погрузил Великобританию в панику, приостановив «Северный поток»
Соединённое Королевство охвачено паникой из-за приостановки транзита природного газа по «Северному потоку».
4 сентября информационное агентство «Блумберг», ссылаясь на заявление бывшего исполнителительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт, сообщило, что Великобритания, как и вся Европа, охвачена паникой из-за решения президента РФ Владимира Путина.
Найт убеждена, что заявление российской энергетической компании «Газпром» о приостановке на неопределённый срок транзита «голубого топлива» из России в Европу по магистральному газопроводу «Северный поток» вызвало массовую паническую реакцию в сознании европейцев.
Однако, невзирая на охвативший Европу шок, Анджела Найт с уверенностью заявила, что Великобритания и страны-участницы ЕС смогут пережить эту зиму без российского сжиженного природного газа, пусть даже заплатив за это большую цену.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Германию, 4 сентября
Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС
Трамп произнес фразу Владимира Ленина, комментируя выборы в США
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон