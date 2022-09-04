Глава ВГА Энергодара Волга сообщил о сквозном попадании снаряда ВСУ в энергоблок ЗАЭС

Глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что один из артиллерийских снарядов украинской стороны попал в энергоблок Запорожской АЭС.

4 сентября российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волга, сообщило о том, что в результате одного из артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими территории Запорожской АЭС, была нарушена целостность одного из шести энергоблоков станции.

Волга утверждает, что в один из не функционирующих энергоблоков попал боеприпас, в результате чего возникло сквозное повреждение, однако когда данное происшествие произошло, чиновник не уточнил.