Политолог Журавлев прокомментировал заявление об отпуске Кадырова
Журавлев отметил, что Кадыров может не только отправиться в отпуск, но уйти с поста главы Чечни, занявшись работой в сфере руководства госкорпорациями или же станет главой совета старейшин Чечни.
Напомним, что Рамзан Кадыров в субботу заявил в своем Телеграм, что уходит в отпуск, так как не отдыхал последние годы в отличие от своих коллег.
Журавлев не исключает, что Путин готовит Кадырова на пост военного губернатора освобожденных территорий Украины, где сильная рука Кадырова будет очень кстати.
К тому же власти Херсонской и Запорожской областей не раз заявляли о необходимости создания здесь военных баз России.
Таким образом, спецназ Чечни может временно передислоцироваться в Новороссию, считает эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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