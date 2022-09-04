Политолог Журавлев прокомментировал заявление об отпуске Кадырова

Журавлев отметил, что Кадыров может не только отправиться в отпуск, но уйти с поста главы Чечни, занявшись работой в сфере руководства госкорпорациями или же станет главой совета старейшин Чечни.

Напомним, что Рамзан Кадыров в субботу заявил в своем Телеграм, что уходит в отпуск, так как не отдыхал последние годы в отличие от своих коллег.

Журавлев не исключает, что Путин готовит Кадырова на пост военного губернатора освобожденных территорий Украины, где сильная рука Кадырова будет очень кстати.

К тому же власти Херсонской и Запорожской областей не раз заявляли о необходимости создания здесь военных баз России.

Таким образом, спецназ Чечни может временно передислоцироваться  в Новороссию, считает эксперт.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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