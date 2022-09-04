Энергоблок Запорожской АЭС серьезно поврежден после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской атомной станции.

Запорожская атомная электростанция была вновь подвергнута артиллерийскому обстрелу.

Согласно данным российской стороны, обстрел велся Вооруженными силами Украины. Снаряды попали прямо по станции.

В ходе очередного обстрела был поврежден один их энергоблоков атомной станции. Аварии не произошло.

При этом стоит отметить, что сейчас на станции находятся члены международной организации МАГАТЭ.