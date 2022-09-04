ВСУ нанесли массированные удары по Горловке и Зайцево в ДНР
Власти ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинской армии населенных пунктов Горловка и Зайцево.
Представительство ДНР в центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о том, что артиллерия ВСУ нанесла удары по населенным пунктам Горловка и Зайцево на территории республики. Выпущено восемнадцать 155-мм снарядов.
В представительстве подчеркнули, что за сутки украинская артиллерия 44 раза обстреляла территорию республики.
Опубликовано: Макстим Алексеев
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