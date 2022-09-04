ВСУ нанесли массированные удары по Горловке и Зайцево в ДНР

Власти ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинской армии населенных пунктов Горловка и Зайцево.

Представительство ДНР в центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о том, что артиллерия ВСУ нанесла удары по населенным пунктам Горловка и Зайцево на территории республики. Выпущено восемнадцать 155-мм снарядов.

В представительстве подчеркнули, что за сутки украинская артиллерия 44 раза обстреляла территорию республики.