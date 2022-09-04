В Китае растут антияпонские настроения, людей преследуют за кимоно и любые другие атрибуты Японии
Общественное настроение в Китае в последние недели повернулось против даже небольших признаков японской культуры в стране, от женщины в кимоно до конвенций для поклонников аниме.
Антияпонские настроения и усиливающийся национализм в Китае связаны с западным альянсом, членом которого является Япония.
Многие возмущены отказом правительства Японии принести извинения за военные преступления во время китайско-японских войн и неоднократными посещениями его лидерами святынь, увековечивающих память японских военных преступников.
Самой последней горячей точкой стало вирусное видео, распространенное в социальных сетях ранее в этом месяце, на котором видно, как молодую женщину преследуют за ношение кимоно в районе города Сучжоу.
В итоге он задерживает ее по обвинению в «развязывании ссор и провоцировании неприятностей» — общее обвинение, обычно используемое в Китае для ареста диссидентов и журналистов.
Националистическая ненависть также вспыхнула в прошлом месяце после обнаружения поклонения японским военным преступникам в китайском храме в Нанкине, городе, который занимает центральное место в китайской враждебности по отношению к Японии.
Вирусный пост в социальных сетях, на котором были показаны мемориальные доски с именами бывших японских чиновников в буддийском храме, вызвал национальный резонанс и расследование, в результате которого была арестована женщина, по данным муниципального партийного комитета Нанкина.
Последующее возмущение обернулось против японских культурных мероприятий, включая летние фестивали и аниме-конвенции по всей стране. Традиционные японские летние фестивали, известные как мацури, уже много лет проводятся по всему Китаю.
Опубликовано: Светлана Репина
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