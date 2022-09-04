Шольц заявил, что Германия полностью откажется от российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия полностью откажется от российского природного газа уже в декабре этого года.

В воскресенье, 4 сентября 2022 года, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции заявил, что руководство страны приняло решение полностью отказаться от импорта газа из России в декабре текущего года.

Шольц пояснил, что Германия не считает Российскую Федерацию надёжным партнёром в сфере энергетики, ввиду чего пришло к выводу о нецелесообразности продолжения сотрудничества с РФ, а также бундесканцлер пообещал всем немцам, что они смогут пережить эту зиму без российского «голубого топлива».