Шольц заявил, что Германия полностью откажется от российского газа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия полностью откажется от российского природного газа уже в декабре этого года.
В воскресенье, 4 сентября 2022 года, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции заявил, что руководство страны приняло решение полностью отказаться от импорта газа из России в декабре текущего года.
Шольц пояснил, что Германия не считает Российскую Федерацию надёжным партнёром в сфере энергетики, ввиду чего пришло к выводу о нецелесообразности продолжения сотрудничества с РФ, а также бундесканцлер пообещал всем немцам, что они смогут пережить эту зиму без российского «голубого топлива».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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