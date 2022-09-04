Российская авиация уничтожила около 50 иностранных наёмников ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили около 50 иностранных наёмников ВСУ в ДНР.
В воскресенье, 4 сентября 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны доложил об уничтожении до пятидесяти иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в ходе спецоперации.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил в районе города Курахово Донецкой Народной Республики были нейтрализованы иностранные наёмники, которые прибыли на Украину для участия в сражениях на стороне ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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