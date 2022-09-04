Bloomberg: правительство Великобритании в панике из-за остановки «Северного потока»

Авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на экс-исполнительного директора Energy UK Анджела Найт сообщило, что правительство Великобритании в панике из-за остановки «Северного потока».

Анджела Найт подчеркнула, что решение президента России Владимира Путина об остановки газопровода «Северный поток» повергло в панику правительство Великобритании. Она считает, что такое решение «попытка развязать экономическую войну».

Найт добавила, что Владимир Путин «очень хорошо играет психологическую войну». По ее словам, в панике не только британское правительство и общество, но и вся Европа. Если говорить конкретно про Великобританию, то правительство будет вынуждено отказаться от помощи отдельным категориям граждан, отраслям промышленности и бизнесу, чтобы они смогли пережить зиму.

Экс-исполнительный директор Energy UK считает, что создание зависимости в вопросу импорта топлива — главная ошибка властей Великобритании. Необходимо было иначе выстраивать энергетическую политику в течение долгого времени.

Ранее глава внешнеполитического британского ведомства Лиз Трасс заявила, что Великобританию ждет затяжной энергетический кризис, который продлиться минимум несколько лет. По ее словам, главное сейчас возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море и ускорить строительство атомных станций, чтобы максимально быстро перейти на возобновляемые источники энергии.