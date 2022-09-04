Правительство Германии обещает выделить 200 миллионов евро на новую помощь Украине

Министр развития Германии Свенья Шульце сообщила, что правительство предоставит Украине 200 миллионов евро на программы помощи внутренне перемещенным лицам.

"Основная часть нашей новой помощи, 200 миллионов евро, будет направлена на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц", - сказал Шульце в интервью Funke Media group в воскресенье.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который в воскресенье посетит Берлин, встретится с Шульце, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем.