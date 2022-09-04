Кадыров: союзные силы начали масштабное наступление в ДНР

Рамзан Кадыров сообщил о начале полномасштабного наступления союзных сил России и республик Донбасса на Донецком направлении фронта.

Днём 4 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал срочный пост в своём Telegram-канале, где сообщил, что в его распоряжении оказалась оперативная информация о ситуации на Донецком направлении.

По данным Кадырова, второй корпус народной милиции ЛНР совместно со спецназом чеченского подразделения "Ахмат" перешли в активную фазу наступления на позиции украинских военных в ДНР.

Рамзан Кадыров утверждает, что ключевыми направлениями боёв в Донецкой области сейчас являются Северск, Соледар и населённый пункт Яковлевка.