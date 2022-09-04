ВКС России уничтожили 120 служащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила пункт временного базирования 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ликвидировав 120 солдат.
4 сентября генерал-лейтенант Игорь Конашнков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства сообщил, что служащие ВКС России в результате удара из современного высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ близ города Краматорск в ДНР.
Конашенков добавил, что при ударе по пункту дислокации украинских десантников были уничтожены не менее 120 единиц личного состава, а также 11 боевых машин и склад боеприпасов противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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