В США прямо во время утренней пробежки похитили внучку миллиардера Джозефа Оргилла III
Авторитетные американские СМИ сообщают, что 34-летнюю внучку миллиардера Элизу Флетчер похитили прямо во время утренней пробежки. Инцидент попал на видео камер наблюдения.
Внучка американского миллиардера, владельцы Orgill Inc. Джозефа Оргилла III пропала еще в пятницу, 2 сентября 2022 года. Инцидент произошел во время утренней пробежки в городе Мемфис, штат Теннесси.
После того, как родственники запаниковали и объявили о пропаже, стало известно, что Элизу Флетчер похитили в районе 4:20 утра. Неизвестные затолкали женщину в темный внедорожник и увезли в неизвестном направлении.
По данным на 4 сентября 2022 года, полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний Клеота Эбстон, которому предъявили обвинения в похищении Флетчер и фальсификации. Следователи пытаются выяснить, было ли похищение случайным или спланированным.
Поиски самой женщины продолжаются. На данный момент следователи обнаружили лишь автомобиль, фигурировавший в деле. Семья Флетчер пообещала вознаграждение в 50 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении родственницы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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