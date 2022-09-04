Песков пообещал, что Россия серьёзно ответит Евросоюзу на визовые ограничения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Европа получит серьёзный ответ на визовые ограничения в отношении России.

В воскресенье, 4 августа 2022 года, руководитель пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва.Кремль.Путин» рассказал, что ждёт Европейский союз после принятие визовых ограничений в отношении России.

Песков заявил, что со стопроцентной вероятностью Брюссель получит «асимметричную или симметричную» ответную реакцию со стороны Кремля, так как высшее руководство РФ не оставит без внимания данную ситуацию

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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