Песков пообещал, что Россия серьёзно ответит Евросоюзу на визовые ограничения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Европа получит серьёзный ответ на визовые ограничения в отношении России.
В воскресенье, 4 августа 2022 года, руководитель пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва.Кремль.Путин» рассказал, что ждёт Европейский союз после принятие визовых ограничений в отношении России.
Песков заявил, что со стопроцентной вероятностью Брюссель получит «асимметричную или симметричную» ответную реакцию со стороны Кремля, так как высшее руководство РФ не оставит без внимания данную ситуацию
Опубликовано: Диана Мудреченко
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