Песков пообещал, что Россия серьёзно ответит Евросоюзу на визовые ограничения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Европа получит серьёзный ответ на визовые ограничения в отношении России.

В воскресенье, 4 августа 2022 года, руководитель пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва.Кремль.Путин» рассказал, что ждёт Европейский союз после принятие визовых ограничений в отношении России.

Песков заявил, что со стопроцентной вероятностью Брюссель получит «асимметричную или симметричную» ответную реакцию со стороны Кремля, так как высшее руководство РФ не оставит без внимания данную ситуацию