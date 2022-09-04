Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 120 десантников ВСУ в Краматорске

Сотрудник Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более ста украинских солдат на Краматорском направлении.

Брифинг Минобороны России от 04.09.22, проведённый Игорем Конашенковым, уведомляет о том, что за прошедший день боёв в Украине российские Военно-космические силы с применением высокоточного оружия ликвидировали до ста двадцати солдат 80-ой десантной бригады ВСУ.

Также Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки ВКР России уничтожили три украинских склада с боеприпасами и четыре пункта дислокации солдат вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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