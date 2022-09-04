Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 120 десантников ВСУ в Краматорске
Сотрудник Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более ста украинских солдат на Краматорском направлении.
Брифинг Минобороны России от 04.09.22, проведённый Игорем Конашенковым, уведомляет о том, что за прошедший день боёв в Украине российские Военно-космические силы с применением высокоточного оружия ликвидировали до ста двадцати солдат 80-ой десантной бригады ВСУ.
Также Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки ВКР России уничтожили три украинских склада с боеприпасами и четыре пункта дислокации солдат вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров: союзные силы начали масштабное наступление в ДНР
Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей