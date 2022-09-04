Дмитрий Песков заявил о наступлении времени расплаты для Европы за совершенные ошибки
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа сделала слишком много ошибок в отношении позиции к России, за что и настало время расплаты.
В эфире программы «Москва. Кремль. Путин», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Европа совершила слишком много ошибок, за которые придется расплачиваться, и это уже происходит путем выхода из своей зоны комфорта».
Песков подчеркнул, что страны Европы «много жировали и слишком комфортно жили». А теперь они должны почувствовать то, что отражается в словах французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что «эпоха для Европы заканчивается».
Представитель Кремля добавил, что за это количество ошибок так или иначе «им придется платить». При этом, Песков подчеркнул, что официальная Москва по-прежнему готова к диалогу и обсуждению с Украиной условий и требований России.
По словам Пескова, условия, которые ставит российская сторона Украине, остаются прежними. Речь идет ни о чем, кроме их соблюдений. Если Киев к этому не готов, то и Москве не о чем разговаривать ни с Украиной в частности, ни с Европой в целом.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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