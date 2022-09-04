Патриарх Кирилл призвал богатых россиян делиться деньгами с нуждающимися

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых россиян делиться деньгами с нуждающимися соотечественниками. По его словам, у тех, кто будет отдавать часть своих богатств нуждающимся, только приумножится.

Патриарх Кирилл заявил, что если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается в этом здесь и сейчас, страдает, — тогда обладания богатством становится оправданным.

По словам Патриарха Кирилла, богатый человек сможет только пополнять свое богатство, если сможет делиться им с нуждающимися, а Господь будет помогать ему в этом, увеличивать свои материальные возможности.

Он также подчеркнул, что для состоятельных людей, которые не хотят или не видят смысла помогать нуждающимся, путь лежит прямо в ад. По его словам, богатый человек должен видеть скорбь и чувства другого, чтобы не отходить от Бога и Христа, ради его царства.

Патриарх Кирилл добавил, что чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование. Ранее он высказывался о «сносящей крышу» популяризации греха и призвал не вставать на этот скользкий путь.