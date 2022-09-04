Кадыров объявил о начале масштабного наступления союзных войск в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска в рамках спецоперации начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР.
В воскресенье, 4 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил РФ совместно с Народной милицией ДНР и ЛНР, а также спецназом «Ахмат» начали масштабное наступление в ДНР.
Кадыров уточнил, что перед военнослужащими союзных войск стоит задача по освобождению приблизительно шестидесяти километров территории Донецкой Народной Республики от бойцов Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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