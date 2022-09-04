Шольц анонсировал полный отказ Германии от газа из России в декабре 2022 года

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил о скорой готовности Берлина отказаться от российского газа.

4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала подготовку к возможному решению России полностью прекратить поставки газа для Берлина ещё в декабре 2021 года.

По словам Шольца, уже в декабре нынешнего года Германия намеревается самостоятельно отказаться от всех поставок газа из России, ориентируясь на альтернативные источники поставок.

При этом Олаф Шольц подчёркивает, что к текущему моменту газохранилища Германии заполнены на 85 процентов, благодаря чему немцы успешно переживут зиму.