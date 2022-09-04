В немецком Кёльне прошла масштабная демонстрация в поддержку России

В Кёльне прошла масштабная акция солидарности с Россией и осуждения политики руководства Германии по поддержке Украины.

В воскресенье, 4 августа 2022 года, интернет-издание WDR сообщило, что в немецком городе Кёльне несколько сотен граждан собрались на акцию в поддержку Российской Федерации, осуждая поставки оружия на Украину.

Собравшиеся перед Кёльнским собором недовольные политикой проводимой властями Германии скандировали призывы снять санкции против России, начать использовать магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток – 2».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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