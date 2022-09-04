В Кёльне прошла масштабная акция солидарности с Россией и осуждения политики руководства Германии по поддержке Украины.

В воскресенье, 4 августа 2022 года, интернет-издание WDR сообщило, что в немецком городе Кёльне несколько сотен граждан собрались на акцию в поддержку Российской Федерации, осуждая поставки оружия на Украину.

Собравшиеся перед Кёльнским собором недовольные политикой проводимой властями Германии скандировали призывы снять санкции против России, начать использовать магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток – 2».