ZDF: Шольц пообещал немцам установить потолок цен на энергию в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен как можно скорее ввести потолок цен на оплату электроэнергии в стране.
4 сентября немецкое издание ZDF взяло интервью у канцлера ФРГ Олафа Шольца, который публично заверил, что блэкаут в Германии грядущей зимой не случится, поскольку газохранилища страны являются заполненными на восемьдесят пять процентов.
При этом Шольц пообещал, что он намерен как можно скорее ввести крайний лимит цен на оплату электроэнергии в Германии для простых жителей.
Примечательно, что в интервью для местной газеты ZDF Олаф Шольц не стал конкретизировать сроки, в которые он намерен ввести вышеуказанный потолок цен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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