Авторитетная немецкая газета WDR сообщает, что в городе Кельне (Германия) прошла манифестация в поддержку российской стороны и против оказания военной помощи Украине.

Газета WDR со ссылкой на немецкую полицию сообщает, что в городе Кельне (Германия) прошла манифестация. Люди выступали в поддержку российских действий и против оказания военной помощи Украине.

По предварительным данным, в несанкционированном митинге приняло участие около 400 человек. Они требовали отмены санкций против Российской Федерации. Кроме того, протестующие требовали немедленного введения в эксплуатацию «Северного потока-2».

Жители Кельна также выражали недовольства по поводу оказания военной помощи Украине. Протестующие считают, что оказания военной поддержки украинской стороне, в первую очередь затрагивает интересы немецких налогоплательщиков, за счет которых государство отправляет в Украину вооружение.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» готов к запуску в любой момент, однако для этого необходима сертификация немецкого регулятора. В свою очередь регулятор остановил сертификацию после начала специальной военной операции России в Украине.