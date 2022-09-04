WDR: в Германии прошла манифестация в поддержку России и против военной помощи Украине
Авторитетная немецкая газета WDR сообщает, что в городе Кельне (Германия) прошла манифестация в поддержку российской стороны и против оказания военной помощи Украине.
Газета WDR со ссылкой на немецкую полицию сообщает, что в городе Кельне (Германия) прошла манифестация. Люди выступали в поддержку российских действий и против оказания военной помощи Украине.
По предварительным данным, в несанкционированном митинге приняло участие около 400 человек. Они требовали отмены санкций против Российской Федерации. Кроме того, протестующие требовали немедленного введения в эксплуатацию «Северного потока-2».
Жители Кельна также выражали недовольства по поводу оказания военной помощи Украине. Протестующие считают, что оказания военной поддержки украинской стороне, в первую очередь затрагивает интересы немецких налогоплательщиков, за счет которых государство отправляет в Украину вооружение.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» готов к запуску в любой момент, однако для этого необходима сертификация немецкого регулятора. В свою очередь регулятор остановил сертификацию после начала специальной военной операции России в Украине.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
Великобритания собирается удвоить или утроить количество морских ветряных турбин, чтобы не зависеть от импорта энергии
Согласно исследованию Offshore Energies UK (OEUK), правительство Великобритании не достигнет своей цели по четырехкратному увеличению использования возобновляемых источников энергии на шельфе к 2030 году, если ускорит планирование.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
The Financial Times: отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
Мелитополь и несколько районов Запорожской области полностью обесточены
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ