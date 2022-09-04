С 1 октября военнообязанные украинки не смогут выехать за пределы Украины

Военнообязанные гражданки Украины с 1 октября 2022 года не смогут покинуть территорию страны. Запрет пересечения границы коснется женщин, имеющих опресненные военно-учетные специальности.

Юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка объяснил запрет на выезд с территории страны военнообязанных женщин стандартами НАТО. Он пояснил, что запрет коснется только тех женщин, которые имеют 14 военно-учетных специальностей.

Владимир Смилка добавил, что Украина постепенно идет к тем стандартам, которые предписаны документами Североатлантического альянса. Кроме того, о соблюдении гендерного равенства между мужчинами и женщинами также говориться и в основополагающих документах Европейского союза.

Речь идет не только о женщинах, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но и тех, кто так или иначе связан с военными специальностями — то есть, фактически числится в базах военных комиссариатов, как специалист.

При этом отмечается, что военнообязанным женщинам с украинским гражданством пока не нужно опасаться принудительной мобилизации, так как желающих в военных комиссариатах достаточно. Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 суток, до 21 ноября 2022 года.