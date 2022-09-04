The Financial Times: отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне

Рынок элитной недвижимости Великобритании вошел в новое потрясение. По сообщению The Financial Times, из-за оттока россиян произошло падение цен на элитное жилье в Лондоне.

Обеспечение иностранцы играли значительную роль на рынке элитной недвижимости британской столицы. Активность приобретения жилья в Лондоне начала снижаться еще с начала пандемии коронавируса. В прошлом году рынок элитного жилья показал небольшой рост, а с конца февраля 2022 года снова вошел в пиковое падение.

Антироссийские санкции заставили многих россиян вернуться, а некоторые были вынуждены уехать из Лондона. Естественно, большое количество недвижимости вышло на рынок по броской стоимости, которая начала снижаться еще больше вкупе с растущей инфляций.

Все это привело к тому, что сейчас стоимость элитной недвижимости в Лондоне на 17,6% дешевле, чем при пиковом значении 2014 года. Эксперты говорят, что это связано и с заявлением британского правительства, которое хочет конфисковывать особняки российских олигархов. Во избежание рисков обеспечение россияне массово продают свою недвижимость в Лондоне.

Министр юстиций Великобритании Доминик Рааба считает, что конфискация недвижимости о российских бизнесменов в Лондоне вполне законный шаг. Несмотря на то, что многие юристы с ним не согласны, бизнесмены не хотят терять квартиры за миллионы фунтов стерлингов и поэтому стремятся их как можно быстрее продать.