The Financial Times: отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне
Рынок элитной недвижимости Великобритании вошел в новое потрясение. По сообщению The Financial Times, из-за оттока россиян произошло падение цен на элитное жилье в Лондоне.
Обеспечение иностранцы играли значительную роль на рынке элитной недвижимости британской столицы. Активность приобретения жилья в Лондоне начала снижаться еще с начала пандемии коронавируса. В прошлом году рынок элитного жилья показал небольшой рост, а с конца февраля 2022 года снова вошел в пиковое падение.
Антироссийские санкции заставили многих россиян вернуться, а некоторые были вынуждены уехать из Лондона. Естественно, большое количество недвижимости вышло на рынок по броской стоимости, которая начала снижаться еще больше вкупе с растущей инфляций.
Все это привело к тому, что сейчас стоимость элитной недвижимости в Лондоне на 17,6% дешевле, чем при пиковом значении 2014 года. Эксперты говорят, что это связано и с заявлением британского правительства, которое хочет конфисковывать особняки российских олигархов. Во избежание рисков обеспечение россияне массово продают свою недвижимость в Лондоне.
Министр юстиций Великобритании Доминик Рааба считает, что конфискация недвижимости о российских бизнесменов в Лондоне вполне законный шаг. Несмотря на то, что многие юристы с ним не согласны, бизнесмены не хотят терять квартиры за миллионы фунтов стерлингов и поэтому стремятся их как можно быстрее продать.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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The Financial Times: отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне
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