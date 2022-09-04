Великобритания собирается удвоить или утроить количество морских ветряных турбин, чтобы не зависеть от импорта энергии

Согласно исследованию Offshore Energies UK (OEUK), правительство Великобритании не достигнет своей цели по четырехкратному увеличению использования возобновляемых источников энергии на шельфе к 2030 году, если ускорит планирование.

В настоящее время в Великобритании установлено 2500 морских ветряных турбин, которые в прошлом году произвели 12% электроэнергии страны. Атомная энергия вырабатывала 15%, а газ обеспечивал 40% электроэнергии страны.

Около половины газа импортируется, что делает Великобританию зависимой от мировых рынков и уязвимой перед дефицитом и ценовыми скачками.

Борис Джонсон поставил цель к 2030 году увеличить в четыре раза оффшорную ветроэнергетику, увеличив мощность с 12 ГВт до 50 ГВт, чтобы сделать Великобританию «Саудовской Аравией ветроэнергетики».

Такой мощности хватило бы для питания каждого дома в Британии при условии, что дует ветер.

Однако в своем отчете OEUK предупреждает, что это расширение представляет собой огромную проблему, поскольку к 2030 году потребуется 3200 новых и гораздо более крупных ветряных турбин — примерно по три новых турбины каждые два дня.

Группа обнаружила, что почти половина проектов, необходимых для достижения цели, находится только на стадии концепции, при этом проекты обычно занимают 13 или более лет, чтобы перейти от концепции к эксплуатации.

OEUK заявила, что цель будет достигнута только в том случае, если правительство устранит задержки в регулировании и планировании, в том числе сократит время согласования с четырех лет до одного, упростит процесс экологической оценки и создаст ускоренный процесс для не вызывающих споров проектов.